União Sportiva vence AD Vagos e conquista Supertaça feminina de basquetebol

A União Sportiva conquistou este domingo pela terceira vez a Supertaça portuguesa de basquetebol feminino, ao vencer na final a AD Vagos por 80-69, em jogo disputado no Pavilhão da Universidade do Minho, em Braga.

A campeã nacional impôs-se pela terceira vez consecutiva, depois dos sucessos alcançados em 2016 e 2017, impedindo a equipa de Vagos, vencedora da Taça de Portugal, de conquistar pela segunda vez o troféu que ergueu apenas em 2010.

A União Sportiva, derrotada pela AD Vagos na última edição da Taça de Portugal, lançou as bases para o triunfo ainda durante a primeira parte, tendo construído uma vantagem de 13 pontos ao intervalo (37-24), que geriu na segunda parte.

Catarina Mateus, melhor marcadora do encontro, com 21 pontos, foi a principal responsável pelo êxito da União Sportiva, bem secundada por Raphaella Silva e Sara Djassi, autoras de 15 e 14 pontos, respetivamente, enquanto Susana Carvalheira foi a principal anotadora do Vagos, com 19.