União Sportiva surpreendido pelos triplos do Imortal

O União Sportiva averbou, em Ponta Delgada, a segunda derrota na Liga feminina, ao perder com o Imortal por 64 - 70 a partida da sexta jornada.



A formação micaelense até começou bem o encontro, liderando a marcha do marcador no final do primeiro quarto, mas a meio dos segundos 10 minutos tudo se alterou.



O jogo exterior do Imortal e a sua elevada eficácia no aproveitamento dessas situações de jogo viraram o placard e o cariz da partida por completo.



As algarvias, que chegaram a ter uma eficácia de lançamento acima dos 70% nos triplos ao intervalo, terminaram o encontro com 54% de aproveitamento, cimentando aqui a conquista da sua terceira vitória no campeonato. Sidney Wiggins esteve de mão quente no jogo exterior, concretizando os quatro triplos que ensaiou.



A equipa micaelense não esteve tão consistente nem a defender, nem a atacar. Aliás, o União Sportiva foi quem mais vezes atirou a bola ao cesto, mas foi a que teve menor eficácia: 21/68 (30%) do União Sportiva, contra 22/48 (45%) do Imortal.



Joana Ramos foi a melhor marcadora (18 pontos) do Imortal e a MVP da partida, enquanto Audrey Warren, com 15 pontos, foi a melhor marcadora do União Sportiva.