União Sportiva perde jogo na Hungria

Na jornada inaugural do Grupo F da prova europeia, a formação orientada por Ricardo Botelho perdeu por 78-67.

A equipa de basquetebol feminina do União Sportiva perdeu o jogo de arranque da EuroCup Women da época 2018/2019, frente ao Uni Gyor.

