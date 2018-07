União Sportiva no Grupo F da fase de grupos da EuroCup

As campeãs nacionais ficaram no Grupo F, juntamente com a formação espanhola do Girona, as húngaras do Uni Gyor e a vencedora da eliminatória entre a equipa do Namur e Guernika.

Colocadas num dos mais difíceis grupos da Conferência 2, as micaelenses vão reencontrar o Girona e o Uni Gyor, contra quem já mediram forças no passado.

A fase regular da segunda competição mais importante da Europa começa a 25 de outubro, com a última jornada a disputar-se a 13 de dezembro