União Sportiva falha fase de grupos da Eurocup feminina

Depois da derrota por 66-49 na Turquia, na primeira mão, as comandadas de Ricardo Botelho tinham de vencer por 18 pontos e ainda chegaram perto, mas as turcas não deram hipótese no último quarto.

No Pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada, as açorianas ‘pecaram’ o jogo todo pela falta de eficácia nos triplos e nos lances livres, além de falharem em converter os muitos ressaltos (46 contra 31 das turcas) em pontos.

Após chegarem ao intervalo a perder por 36-31, foi o regresso dos balneários que empolgou as micaelenses, que chegaram a estar a vencer por mais de 10, fechando esse parcial por 19-9.

No entanto, o acerto em lances livres e a eficácia no triplo permitiram às turcas fazer um grande quarto quarto (20-11) e seguir em frente, marcando encontro no grupo H com o Tango Bourges (França), o Tany Brno (República Checa) e o BBC Gengewald (Luxemburgo).

Entre os destaques individuais, nota para a lituana Ligita Tamutyte, com 15 pontos e sete ressaltos para a União Sportiva, em que Eva Carregosa (13 pontos, cinco ressaltos e três assistências) e Monique Pereira (10 pontos e 13 ressaltos) também estiveram em bom plano.

Na formação de Antalya, Destanni Henderson, com 18 pontos e seis assistências, fez a diferença no ataque ao cesto.