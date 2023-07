União Sportiva e Lusitânia jogam em casa na primeira jornada

O União Sportiva, na Liga feminina, e o Lusitânia, na Liga masculina, vão iniciar perante os seus adeptos o campeonato da temporada desportiva de 2023/2024, ditou o sorteio dos calendários das duas mais importantes competições da modalidade em Portugal.



De acordo com o sorteio que decorreu na noite de segunda-feira no auditório do Pavilhão Multiúsos de Odivelas, o União Sportiva vai receber, em Ponta Delgada, a formação do Esgueira Aveiro. Já o Lusitânia vai ser o anfitrião, no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, do Imortal.



De acordo com a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, a competição feminina é composta por ACD Ferragudo (promovido), Basquete Barcelos (promovido e campeão nacional da 1.ª Divisão), CAB Madeira, CD Escola Francisco Franco, CP Natação, Esgueira, GDESSA Barreiro (campeão nacional), Galitos, Imortal, Quinta dos Lombos, SL Benfica e União Sportiva.



Já a prova masculina engloba a AD Galomar (promovido e campeão nacional da Proliga), CD Póvoa, Esgueira, FC Porto, Imortal, Lusitânia, Ovarense, Portimonense (promovido), SL Benfica (campeão nacional), Sporting CP, UD Oliveirense e Vitória SC.



Liga Betclic Feminina

1.ª jornada (1 outubro)

ACD Ferragudo – CAB Madeira;

SL Benfica – CDE Francisco Franco/Hosp. Part. Madeira;

Sportiva AZORISHOTELS – Esgueira Aveiro TRIVGLASS;

Clube dos Galitos – GDESSA Barreiro;

CPN – Quinta dos Lombos;

Basquete Barcelos HM Motor – Imortal Tcars.

Liga Betclic Masculina

1.ª jornada (23 setembro)

UD Oliveirense – SL Benfica;

Portimonense SC – Esgueira Aveiro OLI;

CD Póvoa ESC Online – FC Porto;

Lusitânia Expert – Imortal LUZiGÁS;

Sporting CP – AD Galomar;

Vitória SC – Ovarense GAVEX.