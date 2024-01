União Sportiva confirmou no jogo o seu favoritismo

O União Sportiva fez valer as suas mais valias sobre o SIMECQ e, em Oeiras, carimbou a passagem para as meias-finais da Taça de Portugal feminina ao derrotar o líder da I Divisão Zona Sul por 40 - 90.



Os 50 pontos de diferença no marcador espelham fielmente a diferença de valores entre os dois conjuntos, conseguindo o líder da Liga comprovar, no jogo, a sua superioridade e favoritismo que reunia à partida.



Apenas no segundo período é que a equipa de Ricardo Botelho tirou, ligeiramente, o pé do acelerador, mas no restante jogo a formação de Ponta Delgada fez por cumprir o seu plano, facilitando ainda mais um jogo que acabou por não oferecer grandes dificuldades.



Fosse em ataque organizado, fosse em contra-ataque, as iniciativas ofensivas do União Sportiva tiveram uma percentagem total de 50% de eficácia, com destaque para as ações interiores que resultaram na obtenção de 40 pontos a partir da zona pintada.



Ligita Tamutyté foi o expoente máximo em termos ofensivos, mas coube a Audrey Warren o estatuto de MVP, com 15 pontos, 10 ressaltos, cinco assistências e três roubos de bola.