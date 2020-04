União Micaelense cancela torneio internacional

Em comunicado divulgado na página do clube na rede social Facebook, Manuel Arruda deu conta do “cancelamento do evento para o corrente ano de 2020”.



O mais antigo torneio de futebol infantil dos Açores, inicialmente marcado para os dias 9, 10 e 11 de abril, tinha sido adiado para os dias 19, 20 e 21 de junho, mas “face do evoluir da situação relacionada com a pandemia e todo o clima de incerteza que a envolve, afigura-se-nos muito difícil, para não dizer impossível, o cumprimento desse desiderato”, reiterou o presidente do clube.



Assim, finaliza Manuel Arruda, “tudo faremos, esperançados que a humanidade e a ciência ultrapassem mais este desafio à sua sobrevivência, para em 2021 regressarmos em força”.