União das Misericórdias distinguida pelo Parlamento Europeu com prémio "Cidadão Europeu"

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) foi distinguida com o prémio “Cidadão Europeu”, do Parlamento Europeu, pelo seu trabalho em prol do bem-estar da população do país, e recebe a distinção na terça-feira, em Bruxelas.