"Uma peça de fruta, um golo" é o mote do torneio de abertura de Júniores D da AFAH

A Associação de Futebol de Angra do Heroísmo lança a campanha "Uma Fruta, um Golo" no arranque da época para o escalão Júniores D nas ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge.

O objetivo é claro: incentivar a uma alimentação mais saudável entre os atletas mais jovens.

A iniciativa organizada pela Associação de Futebol de Angra do Heroísmo (AFAH) está inserida no plano de actividades de carácter social que a associação pretende implementar ao longo da época desportiva 2018/2019.

Nesse sentido presidente da AFAH, Paulo Duarte Gomes, deslocar-se-á aos campos onde estarão a decorrer os jogos dos Juniores D para fazer a entrega da respectiva fruta. Nas restantes ilhas, a Associação de Futebol far-se-á representar pelo Vice-Presidente para São Jorge, Raúl Brasil e pelo Vice-Presidente para a Graciosa, João Picanço.

A Associação de Futebol de Angra do Heroísmo (AFAH) pretende com este evento reforçar junto dos atletas mais jovens – e dos encarregados de educação, os principais responsáveis pelos hábitos alimentares dos mais pequenos - a importância da ingestão de fruta no desenvolvimento e formação do atleta. As frutas são ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes e desempenham um papel fundamental na formação do sistema imunológico infantil.