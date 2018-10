“Uma Noite na Biblioteca - aventuras no Hotel da Transilvânia”

Com idades compreendidas entre os 7 e 12 anos, 12 jovens lagoenses irão disfrutar de uma noite de aventuras, numa parceria entre a Câmara Municipal de Lagoa, Biblioteca Municipal e o Centro de Ciências – Expolab, que irá realizar várias atividade, adianta nota de imprensa.





Esta atividade surge no âmbito da celebração do “Dia das Bruxas” ou Halloween, comemorado, anualmente, no dia 31 de outubro, permitindo que os jovens escutem contos assustadores e façam um Blobby, personagem do filme Hotel Transilvânia, através de um atelier de slime com o Expolab.







Ao deitar, no saco de cama, será realizado um bingo, onde, pelo caminho encontrarão o Conde Drácula, a Mavis e o Jonathan, personagens do filme, sendo que, pela manhã, as crianças terão a oportunidade de ir à caça ao tesouro do Frankenstein, escondido no jardim do convento dos Franciscanos.







Esta atividade, para além da vertente lúdica, pedagógica e do incentivo à leitura, permite dar a conhecer, aos jovens lagoenses, um dos ex-libris da cidade de Lagoa, o convento dos Franciscanos.