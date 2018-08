Uma centena de operacionais combatem fogo florestal em Guimarães

As mais lidas

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, a combater o incêndio - que lavra em zona de mato (eucaliptal e pinhal), sem ameaçar habitações - estiveram também dois meios aéreos, que entretanto saíram do local para reabastecer.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok