Um novo caso de Covid-19 em São Miguel

O caso diagnosticado na ilha de São Miguel reporta-se a um homem com 56 anos que se encontra internado no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.



O caso está a ser acompanhado pela Delegação de Saúde Concelhia, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos.



Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 106 casos, verificando-se 14 recuperados, 5 óbitos e 87 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, sendo 60 em São Miguel, 5 na ilha Terceira, 4 na Graciosa, 4 em São Jorge, 9 no Pico e 5 no Faial.



A informação sobre a pandemia de COVID-19 será atualizada esta tarde, às 16h00, através de conferência de imprensa, a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo.