Um Natal repleto de animação no Parque Atlântico

No próximo sábado, dia 1 de dezembro, pelas 16 horas, o Parque Atlântico, em Ponta Delgada, vai receber a chegada do Pai Natal. A animação está garantida com um espetáculo a partir das 15 horas para toda a família, onde não vai faltar, música, bailado e luzes.

O Parque Atlântico, já vestido a rigor para a época, dá início aos festejos com um espetáculo de música, bailado e dramatização, levado a cabo pela Academia das Expressões, momento este que antecede a chegada do Pai Natal, adianta nota de imprensa, que explica que o Pai Natal não vem sozinho, isto porque de 1 a 24 de dezembro, vai estar acompanhado pelo seu amigo Ivo, o Boneco de Neve, que vai animar os mais novos com as suas brincadeiras.





Este ano também não irá faltar a tradicional fotografia com o Pai Natal. As crianças vão ter a oportunidade de interagir com o Pai Natal até dia 24 de dezembro nos seguintes horários (dia 1 dezembro: das 16 horas às 17 horas; 17h30 às 18h30 e 19 horas às 20 horas; sábados e domingos e de 17 a 21 dezembro das 14 horas às 15 horas; 16 horas às 17h30 e 18 horas às 19h30; dia 24 dezembro das 13h30 - 15h30).





No dia 16 de dezembro, o Parque Atlântico recebe um concerto do Coro Infantil do Conservatório de Ponta Delgada .





Durante esta época natalícia, os visitantes poderão ainda jogar no piso 0 do Parque Atlântico o já conhecido Christmas Runner. Uma “corrida virtual” aos presentes, controlando uma personagem de Natal à sua escolha.





Como se verificou em anos anteriores, durante esta época o Centro vai ter um balcão especial no Piso 0 para adquirir o Cartão Surprise.