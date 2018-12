Um morto em despiste de trator em Chaves

As mais lidas

O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves.

Segundo a fonte, a vítima mortal é um homem de 43 anos e o acidente terá ocorrido quando o trator circulava numa via pública e terá tombado para um terreno, ficando a vítima debaixo da viatura.

Um homem morreu este sábado em consequência do despiste do trator que conduzia quando circulava numa estrada de Samaiões (concelho de Chaves), disse à Lusa fonte da GNR.

