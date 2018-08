Um morto e dois feridos em ataque com faca nos arredores de Paris

As mais lidas

De acordo com a AFP, citando fontes policiais, o homem barricou-se num pavilhão, não sabendo precisar se este estaria vivo ou morto nem se se terá tratado de um ataque terrorista.

Um homem, armado com uma faca, matou uma pessoa e provocou ferimentos graves noutras duas, na manhã desta quinta-feira, em Trappes, nos arredores de Paris, antes de ser “neutralizado” pela polícia, avançou a Agência France Presse (AFP).

