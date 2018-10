"Um milhão de euros para obras na estrada da Povoação" é a manchete da edição deste sábado do Açoriano Oriental

Nesta edição são ainda destaque: "Neta de Roosevelt acredita nos ‘bons princípios’ dos EUA", "António Cansado critica alienação da Azores Airlines", "Sindicato disponível para apoiar lesados do Banif" e "Gaudêncio pede união para derrotar “governação” socialista"



No Desporto a chamada é: "Santa Clara com duelo de primeira e Vale Formoso em Tondela"