Um ‘histórico’ e três possíveis estreantes nas ‘meias’ do Campeonato de Portugal

O ‘histórico’ União de Leiria, à procura de voltar aos campeonatos profissionais, e os possíveis ‘estreantes’ Casa Pia, Vilafranquense e Praiense apuraram-se para as meias-finais do Campeonato de Portugal de futebol.

O União de Leiria, que em 2012 saiu da I Liga e teve de regressar via distritais aos nacionais, eliminou o Lusitânia de Lourosa para aceder às ‘meias’, procurando voltar à II Liga, que disputou pela última vez em 2008/09.

Nas semifinais, que dão acesso a uma final que promove os dois emblemas que a disputarem, vai defrontar o Vilafranquense, que nunca jogou nos dois primeiros escalões nacionais e afastou o Vizela nos ‘quartos’.

O Casa Pia, que disputou a I Liga uma única época, em 1938/39, mas nunca o segundo escalão, precisou do desempate por grandes penalidades para eliminar o Sporting de Espinho, marcando encontro com os açorianos do Praiense.

O emblema da Praia da Vitória afastou o nortenho Fafe para aceder às ‘meias’, sendo que está perto de chegar a um escalão a que nunca acedeu na sua história.

A primeira mão das meias-finais está marcada para 09 de junho, com o segundo encontro em 16 deste mês, uma semana antes da final, em 23.