Último balanço dos sismos na Indonésia aponta para pelo menos 555 mortos

A Indonésia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica.

Cerca de 390 mil pessoas encontram-se em abrigos temporários. O custo da reconstrução deverá ultrapassar os 400 milhões de euros, segundo as autoridades.

As áreas turísticas estão localizadas principalmente no oeste e sul de Lombok. Dezenas de milhares de casas, mesquitas e outros edifícios foram danificados ou destruídos.

Um total de 555 pessoas morreram, a maioria no norte de Lombok, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia. Outros morreram na ilha vizinha de Sumbawa.

Esta ilha turística perto de Bali, no sul da Indonésia, foi atingida por dois fortes terramotos a 29 de julho e a 05 de agosto, seguidos por réplicas, e de um novo sismo de magnitude 6,9 ​a 19 de agosto.

Os terramotos que assolaram a ilha indonésia de Lombok nas últimas semanas causaram pelo menos 555 mortos e cerca de 1.500 feridos, de acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades daquele país.

