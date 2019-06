Ukra renova pelo Santa Clara por duas temporadas

As mais lidas

O guarda-redes Serginho e os médios Kaio e Minhoca não integrarão o plantel da próxima época, tendo já sido anunciada a sua saída do Santa Clara.

O estágio de pré-época do Santa Clara vai decorrer entre 10 e 20 de julho, em Vila Meã e Paredes, estando previstos seis jogos de treino para esse período.

No passado, o atleta tem no currículo passagens pelo FC Porto, Rio Ave e Sporting de Braga, entre outros clubes.

Ukra, de 31 anos, esteve presente em 23 jogos na época 2018/19 pelos 'encarnados' de Ponta Delgada, de onde chegou vindo do CSKA Sófia.

O extremo Ukra renovou o contrato com o Santa Clara por duas épocas, informou hoje o clube açoriano, que integra a I Liga portuguesa de futebol, em nota de imprensa.

