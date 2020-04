UEFA analisa desenvolvimentos nas competições em 23 de abril

Através de videoconferência, o comité vai abordar os últimos avanços do impacto causado pela pandemia do novo coronavírus no futebol europeu, sendo que, de acordo com a UEFA, “mais comunicações poderão vir a ser necessárias” após a reunião da próxima semana.

A UEFA não estabeleceu prazos para o final das competições e, desde que concordou em adiar o Europeu para 2021, em 17 de março, tem explorado e trabalhado juntamente com a Associação de Clubes Europeus (ECA) e as ligas europeias (EPFL) para encontrar as melhores opções para terminar a temporada.

Na última reunião do Comité Executivo, após um encontro com todas as federações em 01 de abril, ficou acordado o adiamento, sem nova data, de todos os jogos das seleções nacionais que deveriam ser disputadas em junho, permitindo que as competições domésticas se prolongassem para as respetivas conclusões, se a situação de saúde sanitária nos países o permitir.

Embora tenham sido apresentadas várias opções para as competições de clubes da UEFA, Liga dos Campeões e Liga Europa, interrompidas desde meados de março, nenhuma decisão foi tomada e a incerteza de voltar a ver bola a rolar mantém-se.