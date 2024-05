UE envia navio com ajuda para Gaza através de corredor marítimo

O carregamento que saiu de Chipre e com destino ao cais que os Estados Unidos construíram em Gaza inclui mais de 88 mil latas de alimentos enviados pela Roménia através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

Segundo um comunicado, foi também criada uma plataforma logística da UE em Chipre para ajudar a gerir o fluxo de assistência a Gaza.

Esta nova entrega de ajuda marítima vem juntar-se às mais de duas mil toneladas métricas (uma unidade de massa que não pertence ao sistema internacional e é equivalente a 103 quilos) já canalizadas pelos voos da ponte aérea humanitária da UE e aos 193 milhões de euros de financiamento humanitário da UE atribuídos este ano aos palestinianos necessitados.

O corredor marítimo complementa as rotas terrestres para a Faixa de Gaza, e A UE apela a Israel para que permita o acesso acesso sustentado através de novas rotas, nomeadamente através do posto de passagem de Erez e da utilização do porto de Ashdod.

O conflito em curso na Faixa de Gaza foi desencadeado pelo ataque do grupo islamita Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar em grande escala na Faixa de Gaza que já provocou mais de 35 mil mortes, na maioria civis, de acordo com as autoridades locais controladas pelo Hamas, e deixou o enclave numa situação de grave crise humanitária.