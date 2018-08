UE destaca John McCain como defensor de relações transatlânticas fortes

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, considerou este domingo o senador norte-americano John McCain, que morreu no sábado, como um defensor de uma relação forte entre os Estados Unidos e a Europa.

“O senador John McCain foi um estadista respeitado que dedicou a sua vida ao serviço público com integridade, princípios e um grande sentido de dever”, afirmou a responsável num comunicado.

“Era um verdadeiro defensor da importância de uma relação forte entre a UE e os Estados Unidos em matérias como a segurança e a prosperidade e como pilar de uma ordem mundial regulada”, acrescentou.

A chefe da diplomacia europeia afirmou ainda que foi “um privilégio” trabalhar com McCain ao longo dos anos e enviou condolências, em nome da UE, à família do senador e ao povo norte-americano.

John McCain, 81 anos, morreu no sábado, vítima de um cancro no cérebro, um dia depois da sua família ter anunciado que o senador tinha decidido parar com o tratamento da doença.