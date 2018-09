Turismo nos Açores cresce no primeiro semestre

Os dados estatísticos do turismo dos Açores referentes ao primeiro semestre deste ano revelam um crescimento em todas as tipologias de alojamento, com destaque para o Alojamento Local, que cresceu 37,5% nos hóspedes e 32,5% nas dormidas.

O Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) divulgou os dados do turismo referentes ao primeiro semestre, que mostram um crescimento de 5,3% nas dormidas em todas as tipologias de alojamento, com destaque para a contribuição do Alojamento Local, que teve um crescimento de 32,5% nas dormidas e um aumento de 37,5% nos hóspedes.

Em declarações à Lusa, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, refere que “a Terceira é a ilha onde se destaca mais este crescimento, muito embora a Graciosa tenha um crescimento superior – tem 85% no que diz respeito às dormidas – ,mas se considerarmos, também, os valores absolutos, a Terceira assume um destaque especial.”

A dirigente considera que estes números resultam da “dinâmica que esta ilha [Terceira] tem tido em termos turísticos, para a qual de certeza que também contribuem, de forma significativa, as operações, quer dos Estados Unidos, quer de Espanha, que têm apostado na componente com os empresários, na área privada – uma resposta muito interessante da parte da oferta”.

As dormidas na hotelaria tradicional mantiveram-se praticamente inalteradas em relação ao período homólogo, destacando-se, no entanto, uma variação percentual de 12,5% na ilha do Pico, que corresponde a um incremento absoluto de 2.869 dormidas.

O Turismo no Espaço Rural cresceu 10,7% em toda a Região, com o principal contributo da ilha de São Miguel, que teve um aumento de 1.468 dormidas.

As Pousadas da Juventude foram a única categoria em que houve uma redução no número de dormidas, de -20,7% em toda a região.

Em relação à variação mensal global, Marta Guerreiro realça que, no “aspeto da sazonalidade, nós conseguimos crescer, efetivamente, mais nos primeiros meses do ano, ou seja, naqueles meses que ficam fora da época alta, contrariando a tendência da concentração dos fluxos no verão”, um movimento que se enquadra na estratégia de “crescimento sustentado”, que passa pela realização de “campanhas realizadas, precisamente, para dinamizar a procura dos Açores fora da época alta.

A responsável pela pasta do Turismo sublinha os “crescimentos muito significativos”, mas ressalva que é preciso “em termos de expectativas de futuro, ter uma análise muito pragmática e, sendo certo que mantemos o objetivo de continuarmos uma evolução positiva, não é, nem deve ser, expectável manter ritmos de crescimento tão acentuados quanto estes que verificámos nos últimos anos.”