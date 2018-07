Turismo Norte e associação hoteleira garantem que verão atípico não afeta ocupação

O presidente da TPNP, Melchior Moreira, disse à Lusa que o mau tempo e as alterações climáticas não estão a provocar quebras nas dormidas, prevendo-se que a região “continue a crescer” nos próximos meses. Em termos de proveitos totais, a TPNP recorda que a região registou aumentos de 6,7% nas dormidas no mês de maio e que entre janeiro e maio cresceu cerca de 7% em dormidas. A TPNP refere que há vários segmentos turísticos na região e mesmo que possam haver quebras em alguns setores como o dos parques de campismo, os clientes podem estar a dormir noutros locais, como por exemplo o alojamento local. Apesar do verão especialmente chuvoso e cinzento estar a provocar algumas quebras na ocupação dos parques de campismo da região Norte do país, a APHORT garante, por seu turno, que não há registos de cancelamentos nos hotéis por causa da meteorologia. “Ainda nenhum sino tocou alto” sobre quebras de clientes no Porto e Norte, disse o presidente da APHORT, Rodrigo Pinto Barros, explicando que a região é mais procurada como um destino ‘city break’. Os operadores estão mais preocupados com o “novo reintegrar de destinos como Turquia, Tunísia, Egito e Marrocos”, países que estão a “retomar o seu equilíbrio”, alerta, por outro lado o presidente da associação hoteleira.