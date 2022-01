Turismo mantém crescimento em maio

“O setor do alojamento turístico registou 1,0 milhões de hóspedes e 2,1 milhões de dormidas em maio de 2021 o que compara com 126,6 mil hóspedes e 261,6 mil dormidas em maio de 2020, quando a atividade turística esteve praticamente parada”, segundo a estatística rápida da atividade turística de maio, divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A autoridade estatística nacional referiu ainda que “os níveis atingidos em maio de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em maio de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 62,3% e 68,6%, respetivamente”.

Comparando ainda com maio de 2019, observaram-se diminuições de 22,3% nas dormidas de residentes e de 83,8% nas dormidas de não residentes.

Já nos primeiros cinco meses do ano, verificou-se uma diminuição de 48,8% das dormidas totais, resultante de variações de -3,6% nos residentes e de -72,7% nos não residentes.

“Note-se que estas variações são influenciadas pelo facto de nos dois primeiros meses de 2020 não se ter ainda feito sentir o impacto da pandemia”, ressalvou o INE.

Numa comparação com o mesmo período de 2019, as dormidas registaram uma diminuição de 79,7% (-53,3% nos residentes e -90,1% nos não residentes).

Em maio, 35,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, uma diminuição face aos 50,4% registados em abril.

Relativamente aos mercados emissores, a totalidade dos dezassete principais mercados registou aumentos em maio, tendo representado 86,5% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico naquele mês.

No período em análise, o mercado britânico representou 25% do total de dormidas de não residentes, seguindo-se os mercados espanhol (14,3%), alemão (10,8%) e francês (9,0%).

Quanto às dormidas de residentes, o Algarve concentrou 24,7% do total, em maio, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (20,1%), o Norte (19,7%) e o Centro (15,0%).

No conjunto dos primeiros cinco meses do ano, as regiões que apresentaram menores diminuições no número de dormidas foram o Alentejo (-0,4%), Região Autónoma dos Açores (-16,4%), Centro (-26,8%) e Norte (-39,3%), enquanto as restantes regiões registaram decréscimos superiores a 50%.

Entre janeiro e maio, registaram-se aumentos de dormidas de residentes na Região Autónoma da Madeira (23,6%), Alentejo (16,9%), Região Autónoma dos Açores (13,9%) e Algarve (8,9%).

No mês de maio, a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico, que se fixou em 2,08 noites, aumentou 0,8%, depois de ter diminuído 27,2% em abril.