Turismo dos Açores/ATA presente na feira Expo Abreu 2018

A Expo Abreu – Mercado de Viagens de Inverno, é um evento que se concentra na comercialização e informação de viagens de inverno, mais especificamente para o Ano Novo, Carnaval e Páscoa.





O evento decorrerá nos dias 27 e 28 de outubro, no Pavilhão 2 da FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, e em mais de 96 lojas Abreu em todo o território de Portugal.





A Turismo Açores/ ATA contará com um stand de 48m2 e, para além de um balcão de informação turística do destino, também será possível comprar pacotes para os Açores. O stand contará, igualmente, com a presença de 10 empresas associadas da ATA.