Turismo de Portugal participa nas reuniões dos centros operacionais da Proteção Civil

As mais lidas

Fazem parte dos centros de coordenação operacional os vários agentes da proteção civil, como ANPC, GNR, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e outras entidades que se justifique em cada ocorrência, como é caso das câmaras municipais.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna adianta que, em caso de emergência, “passa assim a existir uma articulação direta com todos os agentes de proteção civil, de forma a promover uma maior coordenação na difusão das mensagens consideradas adequadas, em caso de incêndio, aos turistas que visitam o nosso país”.

Os representantes do Turismo de Portugal passam a participar nas reuniões dos centros de coordenação operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para estarem envolvidos nas medidas de prevenção e alerta sobre incêndios, foi anunciado esta sexta feira.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok