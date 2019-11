Tunídeos assinalam bodas de prata com cerimónia na Aula Magna

O autarca, que falava na Aula Magna, destacou o vasto palmarés da tuna que está a comemorar o seu 25.º aniversário, fruto da sua qualidade artística e do talento e da criatividade dos seus membros.



Bolieiro destacou a participação dos Tunídeos em inúmeros eventos na Região, no País e no Mundo, levando o nome de Ponta Delgada e da Universidade dos Açores mais longe, bem como o facto de anualmente trazerem centenas de estudantes de todo o país e até do estrangeiro para o festival El Açor, contribuindo, assim, para o enriquecimento da oferta cultural de Ponta Delgada e para a dinamização da economia local.

O Presidente felicitou, por isso, o grupo pelo seu 25.º aniversário, renovando os votos dos maiores sucessos.

Bolieiro lembrou também aquele que se apresenta como o hino de Ponta Delgada, “Cidade de Ponta Delgada”, música que em breve terá videoclipe, anunciaram na noite de sexta feira num evento marcado pela alegria, humor e inspiração que caracterizam o grupo se dirige a Ponta Delgada como a doce cidade onde aprenderem a crescer e a sentir saudade.