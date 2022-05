Tuna Académica da Universidade dos Açores arrecada três prémios em festival

De acordo com nota, durante dois dias, os 34 elementos que constituem a tuna mais antiga do polo de Ponta Delgada tiveram a “oportunidade de conhecer não só a cidade, mas também de criar laços de amizade - tendo por base a música - com as restantes tunas participantes”.







Recorde-se que a TAUA foi fundada a 6 de dezembro de 1993 e conta com diversas atuações e digressões em festivais nacionais e internacionais, pelas ilhas dos Açores, Portugal Continental, Espanha, França, Bélgica, Holanda e Canadá. Possui dois registos discográficos, editados em 1996 e em 2017, e organiza o festival de tunas mistas “Inventio - Festival Internacional de Tunas”.