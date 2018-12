Trump volta a criticar acordo de Paris sobre o clima a propósito de "coletes amarelos"

As mais lidas

Esta não foi a primeira vez que Trump falou sobre o movimento. Na terça-feira tinha ironizado sobre as concessões feitas pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, aos “coletes amarelos”, considerando que o acordo de Paris estava condenado ao fracasso.

“As pessoas não querem pagar muito dinheiro, muito aos países subdesenvolvidos (que são governados de modo discutível), com o objetivo de talvez proteger o ambiente”, disse o Presidente dos Estados Unidos.

O movimento dos “coletes amarelos”, que começou contra o aumento do preço dos combustíveis, juntou hoje cerca de 31.000 pessoas em protestos em toda a França no quarto grande dia de manifestações.

