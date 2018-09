Trump sugere à Apple que produza nos Estados Unidos e não na China

As mais lidas

Donald Trump tem deixado pairar a ameaça de taxar 200 mil milhões suplementares de bens chineses. Esta nova medida "pode ser aplicada muito em breve, depende do que se passar com eles", afirmou na sexta-feira.

Entre julho e agosto, 50 mil milhões de dólares de bens chineses já foram abrangidos por taxas impostas pelos Estados Unidos. Pequim respondeu com medidas idênticas e avisou que pode ainda taxar produtos provenientes dos Estados Unidos equivalentes a 60 mil milhões de dólares.

O líder do grupo, Tim Cook, considerou recentemente que as tarifas impostas à China pela administração norte-americana parecem "taxas sobre o consumidor".

A Apple está dependente do gigante asiático para o fabrico de muitos dos seus aparelhos, podendo vir a sofrer o impacto do conflito comercial entre os dois países.

O presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu este sábado ao grupo tecnológico Apple que produza nos Estados Unidos e não na China, a melhor forma de evitar as consequências da guerra comercial em curso com Pequim.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok