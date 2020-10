Trump diz que é "estúpido" EUA fazerem tantos testes ao novo coronavírus

Num comício no Estado da Carolina do Norte, Trump gozou dos meios de comunicação por "não pararem de falar da covid-19" e gabou-se que "os dados" sobre a pandemia nos Estados Unidos "são incríveis", apesar do recorde diário de mais de 85.000 novos casos na sexta-feira

"Sabem porque temos tantos casos? Porque fazemos muitos testes. E em muitos sentidos, isso é bom, e em muitos outros, é estúpido. Em muitos aspetos, é muito estúpido", afirmou Donald Trump, na cidade de Lumberton, o primeiro dos três comícios que tem previsto para hoje.

"Se cortarmos pela metade os testes que fazemos, os casos reduziam para metade", acrescentou o Presidente, sublinhando que os Estados Unidos "gastam muito dinheiro a fazer testes".

Trump alegou que a quantidade de testes que se fazem revela muitos casos e isso "dá aos falsos meios de comunicação algo para falar", o que não lhe convém na campanha eleitoral, onde a sua gestão da pandemia é um dos temas chave.

Numa mensagem no Twitter, umas horas antes, Trump disse que o aumento dos casos de covid-19 "inclui muitas pessoas de baixo risco", e acusou os media de "fazer tudo o possível para criar medo antes de 03 de novembro", data das eleições.

Os especialistas desmentem o argumento de Trump de que os casos sobem simplesmente porque se fazem mais testes, porque essa lógica não tem em conta o facto da percentagem de testes positivos ter subido mais de um ponto percentual desde início de outubro, até 5,8% atualmente.

No total, os Estados Unidos já ultrapassaram os 8,5 milhões de casos e registaram mais de 224.400 mortes desde que começou a pandemia, mais do que nenhum outro país, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.