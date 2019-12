Trump diz que Democratas não são patriotas por promoverem processo de destituição

“São maus para o próprio país”, disse Trump referindo-se aos Democratas norte-americanos que apoiam o processo para a sua destituição.

Numa conferência de imprensa antes do início dos trabalhos da cimeira da NATO, em Londres, em que participava também o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, o Presidente dos Estados Unidos criticou os Democratas que discutem o processo de destituição numa altura em que se encontra no exterior do país.

O Comité Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve debater na quarta-feira as questões constitucionais sobre o processo de destituição de Donald Trump, na mesma altura em que o chefe de Estado participa na Cimeira da Aliança Atlântica, na capital britânica.

“Penso que não é patriótico por parte dos Democratas promoverem esta atuação”, acrescentou Trump, sublinhando que “não é bom” para os Estados Unidos.

Na segunda-feira, a mesma posição foi manifestada pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, pelo conselheiro da Casa Branca, Pat Cipollone e pela assessora Kellyane Conway.

Trump disse ainda que está concentrado nas políticas internas e externas, como o futuro da NATO, mas queixou-se de estar a ser atingido diariamente pela questão da destituição, devido às alegadas pressões junto do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para prejudicar Joe Biden, ex-Presidente norte-americano e candidato à nomeação pelo Partido Democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro de 2020.

A cimeira da NATO que começa hoje em Londres assinala os 70 anos da organização e prolonga-se até quarta-feira.