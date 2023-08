Trump denuncia “perseguição política” após audiência em tribunal

"Isto é uma perseguição a um adversário político. Isto nunca deveria ter acontecido nos EUA", lamentou Trump, em declarações aos jornalistas no aeroporto Ronald Reagan, na periferia da capital norte-americana, após se declarar inocente das quatro acusações de conspiração para tentar alterar os resultados eleitorais de 2020, perante a sua derrota para Biden.

Com uma cara ‘fechada’, Trump disse que está a ser perseguido por liderar as sondagens para as primárias republicanas, para ser eleito candidato às presidenciais de novembro de 2024.

O republicano sublinhou também que está à frente do atual chefe de Estado norte-americano, o democrata Joe Biden, nas sondagens, antes de entrar no avião para deixar a capital norte-americana, depois de ter sido libertado pela juíza Moxila Upadhyaya, que marcou a próxima audiência para 28 de agosto.

Frisando que viveu “um dia muito triste” ao ir para Washington, Trump apontou também que ficou “muito triste” ao ver “a sujidade, a decadência e todos os prédios e paredes danificados, com graffitis”.

"Este não é o mesmo lugar de onde saí", vincou o ex-presidente, antes de embarcar no seu avião pessoal, o Trump Force One, e partir para Nova Jersey, para o seu clube de golfe em Bedminster.

A juíza leu hoje as quatro acusações que o republicado enfrenta: conspiração para defraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir um procedimento oficial, envolvendo o processo de certificação de voto no Capitólio em 06 de janeiro de 2021 e a conspiração para fazer essa obstrução, e conspiração por violação de direitos civis, relacionada com tentativas de reverter a seu favor os resultados eleitorais em diferentes estados nas eleições de 2020.

Pela primeira destas acusações, Trump pode ser condenado a uma pena máxima de cinco anos de prisão, pela segunda e terceira vinte anos de prisão, respetivamente, e, pela quarta, dez anos.

Moxila Upadhyaya determinou também a libertação de Trump sob condições, incluindo a de não ter contacto sobre o caso com nenhuma testemunha, a não ser através dos advogados ou na presença destes.

“Se não cumprir quaisquer condições da sua libertação, um mandado de prisão pode ser emitido para a sua detenção”, alertou a juíza, que marcou a próxima audiência para 28 de agosto, dirigindo-se a Trump.

Estas são as acusações mais graves contra o ex-chefe de Estado, que já foi indiciado no caso da alegada gestão negligente de documentos confidenciais da Casa Branca e de falsificar documentos comerciais num caso que envolveu a atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem o ex-presidente teve um caso em 2006.

Apesar dos processos que se acumulam, Donald Trump continua a ser o grande favorito à indicação republicana e ainda ampliou a distância para o ‘número 2’, o governador da Florida, Ron DeSantis, após a mais recente acusação.

Poucos minutos depois da comitiva de Trump se ter afastado do tribunal, a sua campanha já estava a lançar uma nova angariação de fundos.

“O meu pai acabou de ser indiciado oficialmente”, podia ler-se também num ‘e-mail’ enviado em nome de Eric Trump, filho do ex-presidente.