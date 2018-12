Trump anuncia saída do seu chefe de gabinete

As mais lidas

Também hoje o Presidente norte-americano voltou a rejeitar as acusações de conluio da sua campanha presidencial de 2016 com a Rússia, mas foi cauteloso ao comentar o seu envolvimento num outro caso em que foi, pela primeira vez, colocado em causa diretamente pela justiça.

Kelly, um general aposentado que foi o primeiro secretário de Segurança Nacional de Trump, foi nomeado chefe de gabinete em julho de 2017, com a missão de pôr ordem numa Casa Branca marcada pelo caos e lutas pelo poder.

Os meios de comunicação social norte-americanos já tinham avançado com a possibilidade de renúncia de Kelly nas últimas horas. Segundo a CNN, Kelly nem sequer falava com Trump nos últimos tempos.

Trump descreveu Kelly como "um grande homem" e disse ter apreciados os "seus serviços" durante o último ano e meio à frente do gabinete presidencial da Casa Branca.

"John Kelly partirá até o final do ano", revelou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábadi que o seu chefe de gabinete, general John Kelly, deixará o cargo no final de 2018, após mais de um ano de atritos e tensões com o chefe de Estado.

