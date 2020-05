Trovoada e chuva forte colocam 12 distritos do continente sob aviso amarelo

Doze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo este domingo, entre as 11:00 e as 21:00, devido à previsão de trovoada, chuva forte e queda de granizo, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).