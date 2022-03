Tropas russas estarão a reorganizar-se antes de continuar ofensiva em larga escala

"O campo de batalha no norte da Ucrânia permanece, em grande parte, paralisado, com as forças russas provavelmente a passar por um período de reorganização antes de continuarem as suas operações ofensivas em larga escala", refere o relatório do Ministério da Defesa britânico publicado hoje na rede social Twitter.

O documento de defesa militar observa que "as forças russas estão a tentar cercar as forças ucranianas no leste do país à medida que avançam na direção de Kharkiv ao norte, e Mariupol ao sul".

O relatório também acrescenta que as tropas russas "continuam a tentar cercar Mykolaiv, ao mesmo tempo que procuram dirigir-se para oeste em direção a Odessa".