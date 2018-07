Troféus desenhados por Álvaro Siza Vieira

As mais lidas

As peças, feitas pela empresa de cerâmica Viúva Lamego, terão desenhos de Siza Vieira e vão ser oferecidas aos vencedores de cada uma das etapas e do camisola amarela final.

Os troféus da 80.ª Volta a Portugal vão ter desenhos do arquiteto Álvaro Siza Vieira, anunciou a organização da prova velocipédica, que se disputa de 1 a 12 de agosto.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok