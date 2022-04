Triunfo frente ao Vizela seria “grande passo” para a confiança do Santa Clara

“Neste momento, uma vitória fora, que ainda não conseguimos este ano, seria um grande passo para a equipa sentir o conforto para aquilo que vem a seguir, para darmos sequência a esta boa exibição com o Braga e voltarmos a ter os níveis de confiança ainda mais altos para tudo o que falta de campeonato”, declarou Daniel Ramos em conferência de imprensa.

O treinador falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro diante do Vizela, a contar para a oitava jornada da I Liga de futebol, que decorre sábado.



Na última jornada, a equipa açoriana empatou em casa diante do Sporting Braga (1-1). No total, em sete jogos no campeonato, o Santa Clara soma quatro derrotas, dois empates e uma vitória.

“A quantidade de jogos que já fizemos, em termos exibicionais, nós estamos com um saldo exibicional bem positivo. Não estamos com más exibições. Não estamos é a ser tão consistentes como tínhamos vindo a demonstrar na parte inicial [da época]”, afirmou, aludindo à prestação da equipa na Liga Conferência Europa.

O técnico elogiou a equipa do Vizela, que disse ser uma equipa com as “ideias de jogo consolidadas” e que “procura jogar futebol”.

Para Daniel Ramos, os quatro empates consecutivos do Vizela nos últimos jogos demonstram que a equipa é “competitiva”.

Salientando que o próximo adversário tem um “treinador competente”, Ramos disse prever um “jogo disputado”.

“Vejo [o Vizela] como uma equipa equilibrada, com processos consolidados e que vai certamente dificultar porque tem qualidade”, assinalou.

O treinador do Santa Clara comentou ainda a avaliação negativa da Liga ao relvado do estádio de São Miguel, que impossibilitou a equipa de treinar naquele recinto durante esta semana.

Daniel Ramos disse que a avaliação espelha uma “falta de sensibilidade” para tentar “perceber as contingências” do estado do tempo, referindo-se à chuva que caiu no fim de semana passado em Ponta Delgada.

“Para mim, também foi surpresa, porque se calhar o nosso relvado já esteve pior em outras circunstâncias e não se passou o que se está a passar agora. É estranho. Não considero que o revelado tenha estado assim tão mal”, afirmou.

O Vizela, 11º classificado com sete pontos, recebe o Santa Clara, 16º. com cinco, no sábado, às 15h30 (menos uma nos Açores), em jogo da oitava jornada do principal escalão do futebol nacional.