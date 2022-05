Tripulações dos navios de investigação dos Açores em greve há quase um ano

“Estes trabalhadores já estão há quase um ano em greve ao trabalho noturno porque, até ao momento, ainda não existiu qualquer sinal para a integração destes trabalhadores na categoria de marítimos perante a Segurança Social”, explicou João Decq Mota, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, em conferência de imprensa, na cidade da Horta.

Segundo o dirigente sindical, havia a expectativa de que a integração na classificação de marítimos dos tripulantes do navio “Arquipélago” e da lancha “Águas Vivas”, pertencentes ao Instituto do Mar dos Açores (IMAR), ocorresse durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República, tal como tinha prometido o anterior Governo de António Costa.

“Ao contrário do afirmado pelo secretário de Estado da Segurança Social, que nós tenhamos conhecimento, não foram feitos quaisquer esforços legislativos e não existe qualquer vontade política, tendente à resolução deste problema, tanto da parte do Governo da República como do Governo Regional”, afirmou João Decq Mota.

O coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas lamentou ainda que o problema destes tripulantes não fique resolvido com o Orçamento de Estado para este ano e acusou o IMAR de estar a contratar outras embarcações privadas para substituir os trabalhadores em greve, num claro “desrespeito” por aqueles profissionais.

“O IMAR tem estado a usar embarcações privadas para substituir os trabalhadores em greve, para executar projetos que habitualmente são executados a bordo do navio Arquipélago”, apontou o dirigente sindical, acrescentando que “esta atitude fura uma greve legítima e fundamentada”, além de demonstrar “um desrespeito da entidade patronal pelo direito à greve”.

Os cerca de dez tripulantes que prestam funções a bordo do navio “Arquipélago” e da lancha “Águas Vivas” estão em greve ao trabalho noturno (entre as 22:00 e as 07:00 do dia seguinte), por tempo indeterminado, desde 07 de junho de 2021, reivindicando a sua integração na categoria de marítimos, idêntica à da Marinha Mercante, tal como acontecia até dezembro de 1999.

“Não entendemos a razão da demora e da negligência na resposta que permita as devidas correções nas categorias profissionais”, insistiu João Decq Mota, assegurando que os trabalhadores “não vão desistir” das reivindicações e ponderam mesmo avançar para “outras formas de luta”, que poderão passar por uma paralisação geral.