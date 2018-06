Trio ORIGENS actua hoje nas Noites de Verão em Ponta Delgada

O trio ORIGENS leva a cabo esta noite, pelas 22 horas, um concerto, a ter lugar na Praça do Município em Ponta Delgada, no âmbito das Noites de Verão organizadas pela autarquia local.





O Trio ORIGENS tem como missão juntar à Viola da Terra de Rafael Carvalho os sons clássicos do Violino de Carolina Constância e o acompanhamento ao Violão de César Carvalho, quer num âmbito mais tradicional, quer em estilos musicais diferentes.

Numa conjugação do repertório tradicional instrumental mais reconhecido e de difícil execução da nossa Viola, com uma explicação do contexto musical de cada peça, apresentando ainda peças originais para Viola da Terra e trazendo peças tradicionais de outros países, cria-se um concerto de envolvência intimista, com os arranjos e harmonizações de sua autoria, refere nota da autarquia.