Trilhos dos Açores disponíveis na plataforma online Portuguese Trails

Os trilhos dos Açores encontram-se disponíveis na plataforma online Portuguese Trails, com informação e conteúdos em cinco idiomas, que se apresenta como um canal privilegiado de comunicação nos mercados internacionais para as empresas e entidades envolvidas no projeto.

Segundo refere nota do Gacs, esta é uma ferramenta âncora, não só para a prática do 'walking', como também para o 'cycling', destacando-se o Biking Açores, enquanto conjunto de percursos cicláveis nas ilhas do Pico, Terceira, Santa Maria e São Miguel.



A oferta é complementada por 19 unidades de alojamento e 31 programas de empresas, dos quais 10 de 'cycling' e 21 de 'walking', associados aos traçados.



Numa única plataforma, o utilizador encontra, assim, informações de percursos para fazer nos Açores, a pé ou de bicicleta, mas também tem acesso a informações sobre alojamentos, atividades, lojas, oficinas, além de sugestões de experiências locais, dirigidas essencialmente a ciclistas e caminhantes.



Os Açores possuem atualmente 674 quilómetros de percursos homologados, com 78 Pequenas Rotas e 5 Grandes Rotas inseridas na Rede Regional de Percursos Pedestres.



Os interessados podem obter mais informações no endereço eletrónico www.portuguesetrails.com.