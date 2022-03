Tribunal interdita Facebook e Instagram na Rússia por extremismo

"Aceitamos um pedido da Procuradoria para interditar as atividades da empresa Meta", proprietária do Facebook e do Instagram, declarou a juíza, segundo as agências.

A aplicação de mensagens WhatsApp, também detida pela Meta, não foi abrangida por esta medida.

Os serviços de segurança russos (FSB) exigiram a "interdição imediata" das redes sociais, no primeiro dia de um processo por "atividade extremista", no contexto da repressão reforçada após a ofensiva na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro.

"As atividades da Meta são dirigidas contra a Rússia e as suas forças armadas. Exigimos a sua interdição e a obrigação de aplicar esta medida imediatamente", declarou durante a audiência um porta-voz do FSB, Igor Kovalevski, citado pela agência Interfax.

Um procurador exigiu igualmente a interdição da Meta "devido aos manifestos sinais de atividade extremista".

Pediu, no entanto, para isentar desta medida a aplicação de mensagens WhatsApp, que pertence igualmente à Meta.