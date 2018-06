Tribunal de Contas nos Açores promete "tempo razoável" nos resultados processuais

O novo Juiz Conselheiro da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, Nuno António Gonçalves, que tomou posse esta sexta-feira, prometeu "administrar com imparcialidade" e "em tempo razoável a justiça financeira" na região.

“É muito importante, porque a apreciação de qualquer ilegalidade financeira cometida há 10 anos não tem qualquer utilidade. E, portanto, o que é útil é que dentro de um prazo muito curto, e tão curto quanto possível a tramitação dos processos o permita o processo atinja um resultado, ou seja, saber se há recomendações, se há responsabilidades financeiras ou se está tudo correto. E isto tem que ser feito num tempo razoável”, salientou o Procurador-Geral Adjunto, Nuno António Gonçalves.

O novo responsável pela secção regional do Tribunal de Contas dos Açores, sedeada em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, falava em declarações aos jornalistas à margem da toma de posse, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.

Nuno António Gonçalves foi Procurador-Geral Adjunto coordenador dos serviços do Ministério Público na Madeira e substitui no cargo na secção regional do Tribunal de Contas dos Açores António Francisco Martins.

No seu discurso, o Procurador-Geral Adjunto sustentou que "tudo fará" para que a secção regional do Tribunal de Contas continue a ser "um órgão judicial reconhecidamente prestigiado", atento às especificidades da região, reforçando a ideia de "administrar em tempo razoável a justiça financeira" no arquipélago.

Nuno Gonçalves elencou a pretensão da secção regional ser "uma casa de justiça de porta aberta", numa maior aproximação dos cidadãos na região aquele órgão.

"Queremos tornar esta uma casa de justiça de porta aberta...É importante que os administrados saibam como funciona a casa da justiça e como realmente controla ou fiscaliza...", reforçou.

O novo Juiz Conselheiro da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas disse ainda trazer "alguma sensibilidade para as questões regionais e para as especificidades" do arquipélago, depois de um percurso de cinco anos na Região Autónoma da Madeira.

O novo juiz conselheiro do Tribunal de Contas nos Açores destacou ainda o quadro qualificado daquele órgão na região, com pessoal com "licenciaturas em direito, economia e inclusive engenharia e alguns até com doutoramento", acrescentando que têm regularmente durante o ano ações de formação em matérias específicas.