Tribunal de Contas deu visto prévio para obra de requalificação do Entreposto Frigorífico das Velas, em São Jorge

Gui Menezes adiantou que as próximas etapas serão “questões relacionadas com o arranque da empreitada, nomeadamente a validação e aprovação do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (DPSS) e a elaboração da Comunicação Prévia, para posterior consignação da empreitada”, acrescentando que se prevê que os trabalhos se iniciem no final de julho.



De acordo com nota do Gacs, o arranque da obra, que conta com um investimento de cerca de um milhão de euros, estava dependente do visto prévio do Tribunal de Contas.

Gui Menezes frisou “a importância deste investimento para a conservação e valorização do pescado” capturado na ilha de São Jorge.

O Entreposto Frigorífico das Velas passará a ter uma câmara de conservação de congelados com capacidade de 40 toneladas, uma câmara de conservação de refrigerados com capacidade de 25 toneladas, um túnel de congelação com capacidade para 10 toneladas por ciclo e uma zona climatizada para preparação e transformação de pescado com uma área de 40 m2.

A obra prevê ainda a ampliação do atual edifício com a construção de um novo piso, com uma área superior a 100 m2, para a colocação de toda a estrutura administrativa de apoio à laboração da instalação.