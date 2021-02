Tribunal de Contas dá luz verde à requalificação do Largo da Igreja de Santo António

Depois desta aprovação seguir-se-á a consignação da obra à empresa Tecnovia-Açores, vencedora do concurso, e o "arranque de um investimento de elevada importância para promover a regeneração urbana e que constituiu mais uma aposta clara do município na beneficiação dos locais de maior importância em cada uma das freguesias do concelho", refere nota da autarquia.

Para o presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Mark Silveira, esta é uma “excelência notícia” porque permitirá “dignificar uma zona de elevada importância arquitetónica e da prática do culto religioso, além de resolver alguns problemas que comprometem o uso do espaço e a sua adequação para atividades pedagógicas e de recreio junto à Igreja de Santo António, anulando em simultâneo a ausência de proteção e o vazio urbano", disse citado na mesma nota.

Com um valor de 800 mil euros e com um prazo de execução de 365 dias, a intervenção que beneficia de 400 mil euros de apoio financeiro ao abrigo do Programa Operacional 2020 através do PIRUS (Programa Integrado de Regeneração Urbana Sustentável), incidirá na criação de um espaço urbano público dividido por três patamares diferenciados entre si. O primeiro, de grande extensão, localizar-se-á no prolongamento da via, o segundo, além de zona de passagem, será um local mais reservado, enquanto no terceiro e último patamar ficarão as instalações sanitárias.

O projeto contempla, ainda, a criação de uma pequena zona de estacionamento em paralelo com a via, bem como arranjos exteriores à Igreja Paroquial.