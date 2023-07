Três quartos dos municípios superam média nacional do rendimento por sujeito passivo em 2021

Nas “Estatísticas do Rendimento ao nível local” para o ano de 2021, o INE revelou que o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS (Imposto sobre o Rendimento Singular) liquidado por sujeito passivo foi nesse ano de 10.128 euros em Portugal.

Em 69 municípios, os valores medianos do rendimento foram maiores do que a referência nacional, sendo que os municípios com valores medianos superiores a 12.000 euros foram Oeiras (14.552 euros), Lisboa (13.378 euros), Cascais (12.296 euros), Alcochete (12.239 euros) e Coimbra (12.055 euros).

Entre 2020 e 2021 houve um aumento na taxa de variação anual do valor mediano do rendimento em 83% dos municípios.

Em 58 municípios, a aceleração do rendimento foi maior ou igual à verificada no país (mais 3,5 pontos percentuais), tendo sido Albufeira o concelho que apresentou o maior acréscimo (mais 8,4 pontos percentuais).

Em 30 municípios, a desigualdade na distribuição do rendimento foi superior à do país, destacando-se, os municípios de Lisboa (42,5%), Porto (42,0%), Vila do Porto (40,7%) e Cascais (40,6%).

Entre 2020 e 2021, 75% dos municípios apresentaram uma redução da assimetria do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo, tendo o município de Vila do Porto (menos 1,7 pontos percentuais), na ilha de Santa Maria, nos Açores, registado a maior redução.

De acordo com o INE, “todos os municípios aumentaram o valor mediano do rendimento por sujeito passivo e mais de 35% dos municípios cresceram acima do país”.

“Em 2021, o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo aumentou +4,8%, face ao ano anterior (+1,3% em 2020)”, descreve o INE.

O INE divulgou as Estatísticas do Rendimento ao nível local de 2021 com base em dados fiscais anonimizados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos à nota de liquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas Singulares (IRS – Modelo 3), obtidos no âmbito de um protocolo celebrado entre as duas entidades.

Os resultados baseiam-se nos valores do rendimento bruto declarado, do IRS liquidado e da variável derivada do rendimento bruto declarado, deduzido do IRS, liquidado por agregado fiscal e por sujeito passivo.

O ano em que se centra a análise é 2021, último ano com informação disponibilizada ao INE, embora se apresentem dados para 2019 e 2020.