Três detidos por homicídio qualificado na ilha Terceira

De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, a investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, “teve início no passado dia 20 de dezembro de 2023, quando a vítima, com 77 anos, foi encontrada sem vida no interior da sua residência”.

As provas recolhidas indiciam que as duas mulheres “foram coautoras do crime, com a cumplicidade do marido da primeira e que a mulher mais nova, que mantinha uma relação amorosa com a vítima, planeou, conjuntamente com a de 46 anos, a apropriação de elevadas quantias de dinheiro e de outros bens, que o falecido guardava na residência”, refere a Polícia Judiciária.

Para isso, “deslocaram-se à moradia da vítima, onde, ali, infligiram lesões na região craniana do homem, com recurso a um objeto contundente”.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, as duas mulheres ficaram em prisão preventiva. Já ao homem, de 25 anos, foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.