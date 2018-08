Três bombeiros feridos ligeiramente em incêndio no quartel de Ferreira de Zêzere

As mais lidas

Mário Silvestre referiu que o fogo ocorreu dentro do quartel e que provocou “três feridos ligeiros”.

“Em Ferreira do Zêzere houve um incêndio numa das viaturas, mas não se conhece a causa. Portanto, temos duas viaturas inoperacionais devido a incêndio”, precisou a mesma fonte.

Três bombeiros ficaram este sábado ligeiramente feridos no quartel de Ferreira de Zêzere, distrito de Santarém, na sequência de um incêndio numa viatura, informou à Lusa o comandante distrital da Proteção Civil de Santarém, Mário Silvestre.

